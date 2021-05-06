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В Подмосковье мужчина убил соседку, сбросив ее с лестницы

По словам подозреваемого, погибшая напала на него, когда он сжигал бумагу в стоящем в подъезде мангале

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мужчина сбросил с лестницы свою соседку в Орехово-Зуеве во время драки из-за того, что он жег бумагу в стоящем в подъезде мангале. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области.

"Со слов подозреваемого, проживающего в том же доме, погибшая сама напала на него, высказывала оскорбления и ругательства, когда он сжигал бумагу в мангале, стоявшем на лестничном марше, - сообщила представитель главка. - В последствие завязавшейся между ними драки и нанесенных телесных повреждений мужчина сбросил потерпевшую с лестничного пролета".

Подозреваемый также утверждает, что женщина не была ему ранее знакома. Остальные обстоятельства на данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

В главке уточнили, что 48-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 47-летней соседки на улице Степана Терентьева, задержан. "На допросе у следователя мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сказали в ГСУ. Следствием назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз.

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