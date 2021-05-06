В Калининграде дома на 50 улицах остались без горячей воды из-за аварии

КАЛИНИНГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Более 50 улиц в центральной части Калининграда остались без горячего водоснабжения из-за аварии на тепловых сетях. Ведутся ремонтные работы, их планируется завершить к 20:00 по местному времени, сообщила в четверг пресс-служба администрации города на своей официальной странице в Facebook.

"Из-за повреждения на теплотрассе сегодня вынуждены были с 8 утра и до 8 вечера отключить несколько адресов от горячей воды. <...> Приносим свои извинения и постараемся починить все как можно раньше", - говорится в сообщении.

Данные об аварии подтвердили в муниципальном предприятии "Калининградтеплосеть", обеспечивающем теплоснабжение областного центра. Согласно данным предприятия, отопительный период в городе завершен 30 апреля. Тепловые источники перешли на летний режим работы, начата ремонтная кампания.