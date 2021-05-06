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Расследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"

СК требует ареста двух обвиняемых по делу о пожаре в гостинице в Москве

По делу о пожаре задержали гендиректора частной организации, сдавшего здание в аренду, и управляющего отеля

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум задержанным по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве и будет добиваться их ареста. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова.

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По делу о пожаре были задержаны генеральный директор частной организации 1971 года рождения, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля 1979 года рождения.

"Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и повлекших смерть двух людей. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

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РоссияРасследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"
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