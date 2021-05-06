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Арест экс-замглавы Генштаба Арсланова продлили на три месяца

Генерала обвиняют в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере, а также к получению взятки в особо крупном размере

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю главы Генштаба ВС РФ генерал-полковнику Халилу Арсланову, обвиняемому в получении взятки и мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Арсланову на три месяца", - сказали в суде.

Генерал обвиняется в причастности к двум эпизодам мошенничества в крупном размере (на 191,5 млн и 6,5 млрд рублей), а также к получению взятки в особо крупном размере. Кроме того, Арсланова считали причастным к уголовному делу АО "Воентелеком", возбужденному в 2013 году. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции и получения за оказание услуг двойной платы. Сумма ущерба по этому делу составляет 460 млн рублей. Также Арсланов обвиняется в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Вину он не признает ни по одному из эпизодов преступлений.

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