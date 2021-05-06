Следователи в Дагестане начали проверку по информации о гибели тюленей на Каспии

МАХАЧКАЛА, 6 мая. /ТАСС/. Следователи в Дагестане выясняют обстоятельства обнаружения на побережье Каспийского моря на территории республики более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"6 мая 2021 года в СМИ распространено сообщение о том, что на побережье Каспийского моря на территории Республики Дагестан обнаружены более 150 погибших нерп, занесенных в Красную книгу России. По данному факту следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что ученые обнаружили на побережье Каспийского моря более 150 погибших редких тюленей за два дня. Исследование побережья московские ученые проводят совместно с Институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета и АНО "Каспийский природоохранный центр".

О каспийском тюлене

Каспийский тюлень (каспийская нерпа) - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

При этом с начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей. Ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН с коллегами из других научных организаций пришли к выводу, что одной из возможных причин гибели каспийских тюленей, обнаруженных на побережье Каспийского моря в Дагестане в конце прошлого года, мог стать выброс природного газа. Как ранее сообщали в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, выбросы мертвых тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет, такие случаи отмечались в 2012 и 2016 годах.