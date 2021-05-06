В Мордовии задержали сотрудников наркоконтроля за превышение полномочий

ТАСС, 6 мая. Пятеро сотрудников Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного из-за превышения должностных полномочий, незаконного оборота наркотиков и похищения паспорта, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Мордовия расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, незаконный оборот наркотических средств, похищение паспорта"). В рамках расследования данного уголовного дела в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны пятеро сотрудников управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД по Республике Мордовия. Сегодня следователем СК в суд будут направлены ходатайства об избрании в отношении задержанных мер пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следователей, в декабре 2019 года сотрудники полиции склонили жителя Саранска, чтобы он уговорил своего знакомого приобрести наркотик через интернет якобы для совместного употребления. При этом сотрудники угрожали саранчанину привлечением к административной ответственности. В действительности сотрудники правоохранительных органов планировали задержать его знакомого с наркотиками. В дальнейшем, несмотря на то, молодой человек не нашел что тайник-закладку, его задержали, сообщается на сайте регионального СК.

Сотрудники полиции также похитили у него паспорт.