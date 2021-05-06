В Удмуртии возбудили дело из-за выселения многодетной семьи из единственного жилья

ТАСС, 6 мая. Следователи Удмуртии возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц из-за выселения многодетной семьи из единственного жилья в деревне Каменное, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц при выселении многодетной семьи из единственного жилья в Завьяловском районе Удмуртии (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, сотрудники администрации муниципального образования "Каменское" Завьяловского района с 2014 по 2019 годы ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, из-за чего из дома в деревне Каменное начали выселять 10 человек, в том числе детей.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил территориальным следственным подразделениям доложить о проведении проверки из-за нарушения прав семьи в Удмуртии.