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На Кубани из-за повреждения газопровода приостановили газоснабжение четырех сел

Ремонтные работы планируют закончить 7 мая

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Труба газопровода оказалась повреждена при проведении строительных работ на трассе М4 "Дон", подача газа приостановлена в три села и один хутор в Геленджике, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в четверг.

"На трассе М4 "Дон", в районе поселка Светлый, при проведении строительных работ на федеральной трассе была повреждена труба газопровода высокого давления. На время восстановительных работ прекращена подача газа в селах Дивноморское, Возрождение, Прасковеевка и на хуторе Джанхот", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сколько человек в результате аварии остались без газа, не уточняется.

Ремонтные работы планируют завершить к полудню 7 мая.

Три села и хутор входят в состав одного сельского округа, кроме них в этот сельский округ входят еще три, общая численность населения округа составляет 12 тыс. человек.

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