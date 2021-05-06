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Полиция Рио-де-Жанейро ликвидировала 14 членов наркогруппировки

В результате перестрелки с бандитами погиб один из силовиков

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 мая. /ТАСС/. Полиция Рио-де-Жанейро в четверг утром ликвидировала 14 предполагаемых членов наркогруппировки "Красная команда" (Comando Vermelho) в ходе рейда в одной из трущоб на севере мегаполиса. Об этом сообщает телеканал Globo.

По информации телеканала, в результате перестрелки с бандитами был убит один из силовиков, еще двое полицейских ранены. Кроме того, ранения получили двое пассажиров метро, которые в момент операции находились в вагоне поезда, следовавшего мимо района трущоб.

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