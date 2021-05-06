Сильный ветер в Москве повалил около 60 деревьев

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сильный ветер в четверг в Москве привел к падению более 50 деревьев и повредил более 40 автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"По состоянию на 17:00 ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, из-за ветра пострадали два человека. Мужчина получил травмы в результате падения дерева на территории Востряковского кладбища. От падения дерева во дворе на Шоссейной улице пострадала женщина. Пострадавшие госпитализированы.

Отмечается, что сильный ветер сохранится до конца дня. Жителей Москвы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а также по возможности отказаться от прогулок по городу.