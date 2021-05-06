Мужчина открыл стрельбу по росгвардейцу на севере Москвы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии на севере Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, стрелявший задержан.

"Мужчина открыл стрельбу по сотруднику Росгвардии, выполнявшему служебные обязанности. Росгвардеец и его коллеги задержали нападавшего", - сказал собеседник агентства.

В результате стрельбы никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются. Мужчине грозит уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ), по которому предусмотрено до 5 лет лишения свободы.