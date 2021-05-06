Суд в Москве арестовал владельца здания гостиницы, где при пожаре погибли два человека

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Татьяну Вербицкую - владельца здания, где находилась гостиница "Вечный зов" в Москве, где при пожаре погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вербицкой Татьяны Дмитриевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком до 4 июля 2021 года", - сказали в суде.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице произошел 4 мая. В гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые участвовали в слете кадетов. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. В результате пожара погибли два человека, госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей.