{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"

Суд в Москве арестовал владельца здания гостиницы, где при пожаре погибли два человека

В момент пожара в гостинице находились 305 человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца Татьяну Вербицкую - владельца здания, где находилась гостиница "Вечный зов" в Москве, где при пожаре погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вербицкой Татьяны Дмитриевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, сроком до 4 июля 2021 года", - сказали в суде.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице произошел 4 мая. В гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые участвовали в слете кадетов. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности. В результате пожара погибли два человека, госпитализированы 14 человек, в том числе восемь детей.

Теги
РоссияРасследование дела о пожаре в гостинице "Вечный зов"
Стрельба в США
В школе в Айдахо произошла стрельба
Три человека пострадали
Читать полностью