Мужчина и подросток погибли под Волгоградом при взрыве боеприпаса времен войны

ВОЛГОГРАД, 6 мая. /ТАСС/. Двое человек, в том числе 15-летний мальчик, погибли в результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Городищенском районе Волгоградской области, где ведутся поисковые работы. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"6 мая в 18:03 мск в Единую службу 112 поступило сообщение о взрыве боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Он произошел в Городищенском районе на высоте около поселка Самофаловка, где проводил раскопки поисковый отряд "Память" из п. Новосергиевка Оренбургской области. На место происшествия были направлены два автомобиля скорой медпомощи из Городищенской ЦРБ и Волгограда. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, мальчика 2005 года рождения спасти не удалось", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают профильные специалисты, в район выехал оперативный дежурный - заместитель губернатора, добавили в пресс-службе.

Поисковый отряд "Память" из Новосергиевского района Оренбургской области приехал в Волгоградскую область 26 апреля в рамках поисковой экспедиции. В составе отряда - 12 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Среди них был и погибший 15-летний мальчик, добавили в пресс-службе областной администрации.

"В связи с трагедией губернатором региона Андреем Бочаровым временно остановлены работы всех поисковых отрядов на территории Волгоградской области до особых распоряжений", - добавили в пресс-службе.