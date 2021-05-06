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Бывший президент Мальдив пострадал при взрыве в Мале

По данным газеты Sun Online, взрыв прогремел недалеко от дома Мохамеда Нашида

ТАСС, 6 мая. Бывший президент Мальдивской Республики, ныне спикер народного меджлиса Мохамед Нашид получил ранения в четверг в результате взрыва, прогремевшего в Мале. Об этом мальдивская полиция сообщила на своей странице в Twitter.

"После взрыва в Мале спикер парламента Мохамед Нашид получил ранения, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь в больнице", - говорится в сообщении.

Полиция призвала граждан воздержаться от посещения района, где произошел взрыв.

По данным местной газеты Sun Online, взрыв прогремел недалеко от дома экс-президента.

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