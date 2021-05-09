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В Петрозаводске в ДТП с пожарной машиной погиб водитель иномарки

По предварительным данным, пожарный автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 мая. /ТАСС/. В центре Петрозаводска 9 мая водитель иномарки погиб после столкновения его машины со спецавтомобилем пожарной части. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Карелии.

"В результате ДТП в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска с травмами были доставлены водитель легкового автомобиля, 49-летний мужчина, и его 17-летняя пассажирка. От полученных травм водитель скончался", - говорится в сообщении.

Авария произошла на перекрестке улиц Красной и Антикайнена. По предварительной информации, пожарный автомобиль ехал с включенными проблесковыми маячками по улице Антикайнена в сторону улицы Ленинградской. На перекрестке он столкнулся с автомобилем Toyota. Остальные детали происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП начата проверка.

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