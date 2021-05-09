В ДТП под Волгоградом один человек погиб и четверо пострадали

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, женщина - водитель Daewoo, двигаясь по трассе со стороны Москвы, в районе поселка Самофаловка не справилась с управлением и совершила опрокидывание. На месте ДТП остановился грузовик Isuzu, и в него врезалась Lada Priora. В результате ДТП женщина - водитель Daewoo и ее пассажир-ребенок, а также женщина и трехлетний ребенок из Priora с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще одна пассажирка Lada от полученных травм скончалась на месте ДТП", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла около 18:00 мск на федеральной трассе Москва - Волгоград. Возраст всех пострадавших устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа районного отдела МВД, добавили в пресс-службе ведомства.

Следователи по факту ДТП проводят проверку. Госпитализированная трехлетняя дочь погибшей женщины - водителя Lada Priora находится в тяжелом состоянии. У пострадавшей женщины-пешехода медики диагностируют множественные переломы, она также находится в больнице, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

На месте происшествия работают следователи территориального подразделения СКР. Для оказания помощи в установлении всех обстоятельств случившегося в Городищенский район направлены следователи-криминалисты областного управления СКР, добавили в пресс-службе ведомства.