Семья с ребенком погибла во время пожара под Архангельском

ТАСС, 9 мая. Семья с ребенком погибла во время пожара в двухэтажном деревянном доме в поселке Турдеевске Архангельской области. Восемь человек эвакуировались самостоятельно, сообщила в воскресенье пресс-служба региональной диспетчерской службы 112.

"Семья с маленьким ребенком погибла при пожаре в Турдеевске. В поселке под Новодвинском горел двухэтажный деревянный дом. На момент прибытия пожарных горение происходило в угловой квартире на первом этаже, из окон шел дым, огонь выходил на второй этаж и кровлю. В квартире, где находился очаг возгорания, пожарные обнаружили обгоревшие тела мужчины и ребенка, в соседней комнате было найдено тело женщины. Установлено, что жертвами пожара стали мужчина, женщина и мальчик в возрасте 2,5 лет", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, из соседних квартир до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались восемь человек, среди них пострадавших нет. "Пожар удалось сдержать в пределах одного подъезда. Квартира на первом этаже выгорела полностью, соседние повреждены частично. Пожар потушили. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, ведется установление всех обстоятельств трагедии", - говорится в сообщении.