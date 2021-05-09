Полиция Украины возбудила 13 уголовных дел против участников мероприятий по случаю 9 Мая

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Украинская полиция возбудила 13 уголовных дел в отношении участников мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом в воскресенье сообщила полиция на своем официальном сайте.

"По состоянию на 18:00 на территории государства состоялось 721 мероприятие по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. Участие в них приняли более 54 тыс. человек. Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях. Большинство из них касалось использования запрещенной символики", - добавила полиция. Уточняется, что по результатам рассмотрения обращений возбуждено 13 уголовных дел и составлено 22 административных протокола.

Основная часть уголовных дел была возбуждена за нарушение статьи об изготовлении, распространении коммунистической или нацистской символики. Всего зафиксировано 11 таких нарушений. Еще два уголовных дела открыты по статье о надругательстве над местом захоронения и за сопротивление представителю власти или работнику правоохранительных органов.

Полиция также сообщила, что восемь административных протоколов были составлены за мелкое хулиганство, пять - за использование георгиевской ленточки, что запрещено украинским законодательством, еще пять - за неповиновение требованию полицейского, четыре - за нарушение правил карантина. В ведомстве подчеркнули, что продолжают нести службу в усиленном режиме.

Правонарушения были зафиксированы в разных городах Украины. Так, в Киеве административный протокол был составлен в отношении 16-летнего юноши, который оскорбил нацистским приветствием идущего по улице ветерана. В Одессе пять человек были доставлены в районные отделы полиции за участие в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов в ходе акции "Бессмертный полк". В Сумской области внимание полиции привлек плакат с советской символикой. В Николаеве уголовное дело возбудили в отношении участника возложения цветов к памятнику Неизвестному Солдату за то, что у него был красный флаг.

9 мая на Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, который пришел на смену Дню победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. С этого времени символом победы на Украине считается красный мак, а советская символика запрещена.