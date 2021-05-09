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УМВД опровергло сообщение об обнаружении министра здравоохранения Омской области

Александр Мураховский ранее уехал в лес на квадроцикле и пропал без вести
Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский Евгений Софийчук/ТАСС
Описание
Глава Минздрава Омской области Александр Мураховский
© Евгений Софийчук/ТАСС

ОМСК, 9 мая. /ТАСС/. Управление МВД по Омской области опровергло информацию, распространенную СМИ, об обнаружении пропавшего на севере региона министра здравоохранения области Александра Мураховского. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе управления.

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"Не нашли", - сказал собеседник агентства.

Мураховский уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области 7 мая. Около суток знакомые мужчины искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В поисковой операции задействованы около 100 человек, поиски на ночь не остановлены.

Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками, привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл пропавшего, самого мужчины рядом с ним не было. Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 (БСМП-1) в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".

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