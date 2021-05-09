Пропавшую в Волгоградской области 17-летнюю девушку нашли мертвой

ВОЛГОГРАД, 9 мая. /ТАСС/. Пропавшая в апреле 17-летняя жительница Урюпинского района Волгоградской области обнаружена мертвой, следователи продолжают расследование уголовного дела после ее безвестного исчезновения, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

19 апреля в правоохранительные органы обратилась местная жительница с заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетней дочери, которая в выходные отправилась гулять со своим знакомым и пропала. Для проверки всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетней было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 17-летней жительницы Урюпинского района. Сегодня в реке Хопер погибшая обнаружена местными рыбаками, она опознана по одежде и особым приметам. Тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что приятель разыскиваемой сообщил следователям, что вечером 17 апреля они вдвоем распивали спиртные напитки, передвигаясь на принадлежащей ему машине. Рано утром 18 апреля молодые люди припарковали ее на склоне берега реки Хопер в районе городского пляжа и уснули. В какой-то момент машина скатилась в воду и стала погружаться на дно, спастись удалось только водителю.

По данным следствия, при этом изначально мужчина отрицал свою причастность к безвестному исчезновению несовершеннолетней подруги, объясняя это страхом ответственности. В рамках поисковых мероприятий со дна реки Хопер было извлечено транспортное средство, в котором, со слов мужчины, утонула его 17-летняя знакомая. Однако в салоне автомобиля тело девушки не обнаружили.