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Рядом с аэропортом Ванкувера произошла стрельба

Один человек погиб

ОТТАВА, 10 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла рядом с главным терминалом аэропорта Ванкувера. Об этом в воскресенье сообщил телеканал СTV.

По его данным, полицейские разыскивают нескольких подозреваемых. В полиции обещали сообщить подробности в ближайшее время.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме. "Мы можем подтвердить, что ситуация в аэропорту Ванкувера под контролем. Аэропорт открыт и безопасен. Рейсы выполняются. Мы сообщим больше информации, когда она будет доступна", - говорится в Twitter воздушной гавани. В администрации аэропорта добавили, что в настоящее время работают с полицией по данному инциденту.

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