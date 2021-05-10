В США вынесение приговора россиянину Крючкову перенесли на две недели

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Вынесение приговора россиянину Егору Крючкову, признавшему себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, перенесено на 24 мая. Об этом говорится в документах суда штата Невада, поступивших в распоряжение ТАСС.

В материалах указывается, что защита россиянина просила суд перенести намеченное на 10 мая вынесение приговора, что позволило бы адвокатам собрать необходимую документацию и подготовиться к заседанию. Сторона обвинения не имела возражений. В связи с этим суд решил перенести заседание на 24 мая. Оно начнется в 10:00 по местному времени (20:00 мск).

Минюст США сообщил в августе прошлого года о задержании Крючкова в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенному компьютеру. В середине марта Крючков признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети Tesla. По версии следствия, Крючков рассчитывал "похитить данные из компьютерной сети компании, а потом заниматься вымогательством, угрожая раскрыть сведения". Сотрудник, с которым летом 2020 года якобы пытался договориться россиянин, оповестил о данном плане свое руководство. Оно проинформировало ФБР США.