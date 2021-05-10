Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава возобновили

ОМСК, 10 мая. /ТАСС/. Поиски пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского, приостановленные ночью в понедельник, возобновлены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Поиски возобновились", - сказал собеседник агентства.

Мураховский 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Около суток его знакомые искали его самостоятельно, затем обратились в полицию. В результате поисковых мероприятий в воскресенье в 6,5 км от охотничьей базы обнаружен квадроцикл, самого мужчины рядом с ним не было.

В поисковой операции задействованы около 100 человек. Ожидается, что группировка будет увеличена в ближайшие сутки за счет привлечения волонтеров. Розыск осложняет труднопроходимая местность с заболоченными участками, привлечена техника повышенной проходимости, вертолет и беспилотные летательные аппараты. Источник в органах местной власти рассказал ТАСС, что в лесу, где пропал министр, местные жители видели медведей.

49-летний Александр Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске. Будучи главврачом, он также занимал пост депутата горсовета Омска, входил во фракцию "Единая Россия".