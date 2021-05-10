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Пять человек пострадали в результате нападения в супермаркете в Новой Зеландии

Трех из них госпитализировали в критическом состоянии

СИДНЕЙ, 10 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на посетителей супермаркета в центре новозеландского Данидина. Об этом в понедельник сообщает полиция Новой Зеландии.

"Силы полиции прибыли к месту инцидента в центре Данидина, произошедшего около 14:30 (04:30 мск) на Камберленд-стрит. По предварительной информации несколько человек получили ножевые ранения, один человек взят под стражу", - указано в сообщении ведомства.

По данным издания The New Zealand Herald, в результате нападения неизвестного мужчины ножевые ранения получили по меньшей мере пять человек, у двух из них травмы средней тяжести, еще трое были доставлены в больницу в критическом состоянии. К месту происшествия были стянуты значительные силы полиции, прибыли несколько машин скорой помощи. Здание, где расположен супермаркет, эвакуировано. Полиция ведет расследование произошедшего.

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