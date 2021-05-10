На Соломоновых Островах взорвалась бомба времен Второй мировой войны

СИДНЕЙ, 10 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и еще трое были ранены в результате взрыва американской бомбы времен Второй мировой войны на Соломоновых Островах. Об этом в понедельник сообщила полиция островного государства на своей странице в Facebook.

Сотрудники полиции, прибывшие к месту взрыва бомбы в районе Леганкики (расположен на побережье столицы государства Хониары) вечером 9 мая, установили, что в результате происшествия пострадали четыре человека: двое мужчин и две женщины. "Трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии, еще один мужчина умер на месте", - сообщили в полиции.

По ее данным, пострадавшие прибыли на берег океана, чтобы провести акцию по сбору средств для благотворительного проекта. Они развели костер, чтобы приготовить еду для гостей мероприятия, однако в месте разведения огня под землей оказалась авиабомба времен Второй мировой войны, которая сдетонировала при нагревании. "Эксперты идентифицировали боеприпас как 105-миллиметровый фугасный снаряд армии США, оставшийся после Второй мировой войны", - отмечается в заявлении полиции.

Информации о других пострадавших и разрушениях нет. В настоящий момент на месте работают офицеры полиции Соломоновых Островов и специальной группы по обезвреживанию боеприпасов, а также сотрудники департамента судебной экспертизы.