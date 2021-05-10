В Южно-Сахалинске после пожара в доме обнаружили тело

ТАСС, 10 мая. Пожарные обнаружили тело человека при разборе завалов сгоревшего дома в Южно-Сахалинске, пожар полностью ликвидирован. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В 16:07 (08:07 мск) [объявлена] полная ликвидация", - сообщили в ведомстве, отметив, что при разборе завалов было обнаружено тело человека.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что в 02:19 10 мая (18:19 мск 9 мая) диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на улице Яблочной, 66, площадь пожара составляла 350 кв. м. По данным пресс-службы администрации Южно-Сахалинска, жилые помещения трехэтажного семиквартирного дома использовались в качестве гостиницы.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). "В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование. В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении, а также приняты меры профилактического характера", - добавили в СК.

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку в связи с ЧП. "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению градостроительного законодательства, целевому использованию объекта и законности предоставления помещений дома для временного проживания граждан", - сказали в прокуратуре.