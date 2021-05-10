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В Новосибирской области возбудили дело после гибели упавшей в колодец 16-летней девочки

Как сообщили следователи, у колодца, в котором погибла девочка, не было ограждений, а его стены были сооружены из автомобильных покрышек

НОВОСИБИРСК, 10 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Новосибирской области, где 16-летняя девочка пошла за водой к колодцу и утонула в нем. Об этом в понедельник сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"16-летняя девушка, находясь в гостях в ст. Дупленской в Коченевском районе, пошла за водой к колодцу на территории домовладения и утонула в нем. Следственными органами СК РФ по Новосибирской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - рассказала Кулешова.

При осмотре места происшествия установлено, что колодец, где утонула девочка, не имел ограждений, а его стены были сооружены из автомобильных покрышек. Следователи уже допросили родственников девочки, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств гибели подростка.

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