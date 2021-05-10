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После ДТП в Ульяновской области госпитализировали двоих детей

Всего в происшествии пострадали девять человек

ТАСС, 10 мая. Медики госпитализировали двоих детей после аварии в Ульяновской области, в которой пострадали девять человек, сообщили ТАСС в региональном минздраве.

"Двое детей в городской клинической больнице №1, оба в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.

ДТП произошло днем в Ленинском районе Ульяновска, столкнулись Skoda Rapid и Lada Priora.

Как сообщили в областной прокуратуре, по предварительной информации, ДТП произошло по вине водителя Skoda Rapid. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнял, что, по предварительным данным, виновницей аварии стала монахиня католической церкви. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения.

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