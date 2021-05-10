Осужденный в Дании по обвинению в шпионаже гражданин России обжалует вердикт

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /ТАСС/. Россиянин, приговоренный в понедельник судом города Ольборг на севере Дании к трем годам лишения свободы "за передачу информации", виновным себя не признает и опротестует вердикт судебной инстанции, сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в королевстве.

"10 мая суд города Ольборг приговорил российского гражданина Алексея Никифорова к трем годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Наш соотечественник виновным себя не признает. Его адвокат подаст апелляцию на данное решение суда. Посольство России в Дании находится в контакте с Алексеем Никифоровым и оказывает ему необходимое консульское содействие", - отметили в диппредставительстве.

Основные слушания по делу проходили в течение семи дней в закрытом режиме с 13 апреля в суде Ольборга. Датская прокуратура сообщила в начале декабря прошлого года о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимый, который находился под стражей с начала июля 2020 года, подозревался среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Россиянин живет в королевстве, получил образование в области химического машиностроения в России и имеет докторскую степень датского технологического университета Люнгбю. В мае 2019 года он был принят на работу в ольборгскую компанию SerEnergy, которая занимается разработкой и производством топливных элементов на основе метанола.

В посольстве РФ в Дании считают, что арест российского гражданина и предъявленные ему обвинения в шпионаже являются ошибкой. В посольстве рассчитывали на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела и надеялись на оправдательный вердикт суда и освобождение соотечественника.

В МИД РФ арест и судебное разбирательство рассматривается как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают "охоту на ведьм", ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании, считают в ведомстве. Там также надеются, что справедливость все же возобладает при всем "предвзятом характере обвинений" против гражданина РФ.