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Пожар ликвидировали на сухогрузе "Икша" в Самарской области

В результате происшествия пострадали три человека

САМАРА, 10 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на сухогрузе "Икша" на реке Сок в Красноглинском районе Самарской области, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 23:20 (22:20 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании в жилых помещениях теплохода поступила в МЧС в 20:03 мск. Пожарно-спасательные подразделения были привлечены по повышенному рангу вызова. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 21:50 мск была объявлена ликвидация открытого горения. С сухогруза эвакуировали восемь человек, погибших нет, пострадали три мужчины 1997, 2000 и 2002 годов рождения, предварительно, в результате отравления продуктами горения.

Для тушения пожара привлекли 109 человек и 30 единиц техники, от МЧС - 81 человек и 49 единиц техники. Дополнительно на место пожара был направлен пожарный корабль "Смелый".

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