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Источник: в квартире в Москве нашли мертвым зампрокурора Красносельского района Петербурга

По данным источника в правоохранительных органах, причиной смерти стали проблемы с сердцем

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керим Сафаралиев найден мертвым в квартире на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире по улице Изумрудная, дом 65 найден мертвым Керим Сафаралиев. На теле зампрокурора Красносельского района Санкт-Петербурга следов насильственной смерти не обнаружено. Предварительно, он умер из-за проблем с сердцем", - сказал собеседник агентства.

Тело 34-летнего мужчины обнаружил его товарищ. Проводится проверка.

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