В Хабаровском крае паводок подтопил 39 домов

ХАБАРОВСК, 11 мая. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре при вскрытии льда привел к подтоплению домов в поселках в Николаевском районе на севере Хабаровского края.

"В селе Чныррах подтопило четыре многоквартирных дома, шесть двухквартирных и трехквартирных домов. В поселке Маго - 29 домов", - сообщили ТАСС в райадминистрации.

Из некоторых домов люди ушли к родственникам, в Маго развернули пункт временного размещения, пока туда никто не заселился. В обоих поселениях подтоплены дворы и земельные участки, в Маго вода залила дорогу, введен режим ЧС, дежурят спасатели. В селе Красное вода зашла на территорию одного приусадебного участка. Также подтоплен участок на 25 км межпоселковой дороги, соединяющей Николаевск-на-Амуре и поселок Озерпах. ГАИ дорогу закрыла для транспорта. Подтопления и в Ульчском районе. В семи поселениях вода стоит на дорогах и земельных участках.

Из-за прошлогоднего паводка главная река региона замерзла зимой с повышенным уровнем воды. В Хабаровске в конце апреля сильным ледоходом повредило участок набережной, чего не случалось ранее. В селе Богородское льдом разрушило магазин, в поселении Калиновка повредило опоры линий электропередачи. Такой же инцидент произошел в селе Среднетамбовское.