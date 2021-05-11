В Николаевском районе на севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за подтоплений

ХАБАРОВСК, 11 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в Николаевском районе из-за подтоплений, сообщается на сайте регионального правительства во вторник.

Сейчас из-за вскрытия Амура подтопления отмечаются в трех поселениях района - Маго, Чныррах и Красное. По данным районной администрации, подъем уровня воды в реке при вскрытии льда привел к подтоплению 39 домов. Из некоторых домов люди ушли к родственникам, в Маго развернули пункт временного размещения, пока туда никто не заселился.

"Режим чрезвычайной ситуации введен в Николаевском районе в связи со сложной паводковой обстановкой", - говорится в сообщении.

Вода в домах в поселке Маго стоит на уровне 5-15 см. Во вторник в поселение вертолетом направили дополнительную группу спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю. В среду в район вылетит глава региона Михаил Дегтярев. "По поводу чрезвычайной ситуации в Николаевском районе: мы завтра с моим заместителем по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолием Литвинчуком туда полетим. Проверим на месте обстановку сами. И пункты временного размещения, и как обстоят дела с подтоплением, с людьми поговорим. Дистанционно такие вопросы решать невозможно", - приводятся в сообщении на сайте правительства края слова Дегтярева.

Затопило также несколько десятков приусадебных участков. Подтоплен участок межпоселковой дороги, соединяющей районный центр - город Николаевск-на-Амуре - и поселок Озерпах. Движение транспорта там приостановлено. "Обычно гидрологи перестраховываются, но в этом случае сбылся худший прогноз. И с учетом приливной волны самый большой урон сейчас наносится населенным пунктам Николаевского района - поселку Маго, селу Красному, поселку Чнырраху", - приводятся в сообщении слова Литвинчука.

Специалисты считают, что нынешний паводок спровоцирован чрезмерно плотным льдом, который значительно толще обычных к этому времени года величин - 1,5-1,8 метра вместо 0,9 метра. Также более длительному таянию способствует затяжная холодная весна. "У нас вода выше на 18 см, чем в 2013 году, когда был самый сильный паводок. В поселке Чныррахе никогда воды не было, а сейчас он весь под водой. Полагаю, ситуация там может быть еще сложнее, чем в Маго", - цитирует пресс-служба регионального правительства главу района Анатолия Леонова.

Процесс вскрытия реки Амур продолжается. Граница вскрытия проходит на 10 км выше по течению от поселка Маго. У Николаевска-на-Амуре река вскроется 12-13 мая. По информации МЧС, вода поднимется до 330-380 см. Опасным для города считается уровень в 350 см.