Источник: устроивший стрельбу в школе Казани окончил учебное заведение четыре года назад

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Один из стрелявших в школе №175 в Казани окончил это учебное заведение четыре года назад. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации школы.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Известно, что [напавший] окончил это учебное заведение четыре года тому назад. Он задержан", - сказал собеседник агентства. По его словам, напавшего на школу зовут Ильназ Гулявиев, ему 19 лет. Второй нападавший ликвидирован.

"Погибшая в ходе стрельбы учительница в момент ЧП вела занятия у пятого класса", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе №175 в Казани, в результате чего погибли не менее 11 человек. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.