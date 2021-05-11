{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

Источник: устроивший стрельбу в школе Казани окончил учебное заведение четыре года назад

По данным источника ТАСС, напавшего зовут Ильназ Гулявиев, ему 19 лет
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Один из стрелявших в школе №175 в Казани окончил это учебное заведение четыре года назад. Об этом ТАСС сообщил источник в администрации школы.

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Известно, что [напавший] окончил это учебное заведение четыре года тому назад. Он задержан", - сказал собеседник агентства. По его словам, напавшего на школу зовут Ильназ Гулявиев, ему 19 лет. Второй нападавший ликвидирован.

"Погибшая в ходе стрельбы учительница в момент ЧП вела занятия у пятого класса", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о стрельбе в школе №175 в Казани, в результате чего погибли не менее 11 человек. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
Хинштейн заявил, что в казанской школе №175 не было охраны
В здании была установлена тревожная кнопка Росгвардии
Хинштейн заявил, что в казанской школе №175 не было охраны
Читать полностью