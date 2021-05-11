Полицейские составили более 20 протоколов на участников драки в центре Москвы

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Массовая драка с участием около 50 строителей произошла на стройке в Среднем Тишинском переулке в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Массовая драка на стройке в Среднем Тишинском переулке, дом 5/7, произошла 10 мая. Между двумя рабочими - уроженцами Таджикистана и Узбекистана - произошел словесный конфликт из-за повреждения напольной плитки, который перерос в драку с участием других строителей. Всего в ней приняли участие около 50 человек", - сказал собеседник агентства.

В отношении инициаторов драки составлены административные протоколы по ч. 2, ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Кроме того, с места происшествия в ОМВД России по Пресненскому и Мещанскому районам, а также по району Хамовники доставлено 230 человек, среди них граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Турции, Белоруссии и Украины.

"Все иностранцы были проверены по базам, составлено 15 административных протоколов по ч. 3, ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ"), а также восемь административных протоколов по ч. 2, ст. 18.10 ("Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ")", - добавил источник.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.