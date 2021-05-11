Один из стрелявших в школе в Казани прошел с оружием через главный вход здания

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь, заявил во вторник ТАСС источник в Минпросвещения.

Стрельба в школе в Казани.

Стрельба в школе в Казани. Онлайн

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"Прошел один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять. Ранил на входе рабочего по обслуживанию здания", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.