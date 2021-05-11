Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе в Казани было зарегистрировано официально

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Оружие у одного из устроивших стрельбу в школе № 175 в Казани было зарегистрировано официально, сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Террорист арестован, [ему] 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие", - сказал Минниханов в эфире телеканала "Россия-24".

Президент республики также сообщил, что школе и семьям пострадавших при стрельбе в Казани будет оказана вся необходимая помощь.

"Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось", - сказал Минниханов.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них задержали. Второй напавший на школу, по данным источника в экстренных службах, ликвидирован.

В информационной системе электронного образования Республики Татарстан сообщается, что МБОУ "Гимназия №175" находится на улице Файзи в Советском районе Казани. В учреждении обучаются 1 049 человек, работает 57 педагогов, гимназия была основана в 2006 году.