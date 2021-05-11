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Стрельба в школе в Казани

Занятия второй смены 11 мая отменили во всех школах Казани

Ранее сообщалось, что вход во учебные заведения города ограничили
© Рустам Кильсинбаев​​/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Занятия второй смены отменены во всех школах Казани 11 мая после стрельбы в одном из учебных заведений, сообщили ТАСС в мэрии города.

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"Занятия второй смены отменены сегодня во всех школах", - сказала собеседница агентства.

Ранее в мэрии сообщили, что вход во все школы ограничен. Во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.

По последним данным, количество погибших при стрельбе в школе на улице Файзи в Казани выросло до 11, среди них девять детей. По данным источника, во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них задержали, им оказался бывший ученик этой школы. Второй напавший на школу ликвидирован.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
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