Режим КТО ввели после стрельбы в школе в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен в Казани после стрельбы в школе на улице Файзи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сказала она.

По ее словам, ведомство подтверждает факт задержания одного из напавших на школу. "Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе №175 города Казани слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов", - сказала она.