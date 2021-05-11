{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в школе в Казани

Режим КТО ввели после стрельбы в школе в Казани

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции введен в Казани после стрельбы в школе на улице Файзи. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На эту тему
Что известно о стрельбе в школе в Казани
Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО", - сказала она.

По ее словам, ведомство подтверждает факт задержания одного из напавших на школу. "Сегодня утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе №175 города Казани слышны выстрелы. На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов", - сказала она.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани. Онлайн
Погибли восемь человек
Стрельба в школе в Казани.
Читать полностью