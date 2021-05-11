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В Новосибирске убили экс-депутата горсовета

По данным источника ТАСС, Иван Митряшин получил ножевое ранение

НОВОСИБИРСК, 11 мая. /ТАСС/. Бывший депутат горсовета и начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Новосибирска Иван Митряшин убит, сообщил ТАСС источник в органах власти.

"Это произошло вчера. Он получил ножевое ранение в шею, вследствие чего и скончался", - сказал источник.

По информации источника, Митряшин вечером в понедельник выпивал в компании. У него возник конфликт с отцом сожительницы. Завязалась драка, в ходе которой Митряшин получил ножевое ранение.

46-летний Иван Митряшин дважды избирался в Горсовет Новосибирска: в 2005 году и 2010 году. В 2012 году он был назначен начальником ГУБО. В 2013 году был уволен после скандала с вырубкой голубых елей в центре Новосибирска. Тогда он заявил, что "вопли жителей в расчет приниматься не будут". 

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