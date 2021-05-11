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Стрельба в школе в Казани

Минниханов: при стрельбе в школе в Казани погибли семь детей

Еще 12 детей и четверо взрослых находятся в больнице
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре) Егор Алеев/ТАСС
Описание
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов (в центре)
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил гибель семерых детей в результате стрельбы в школе № 175 Казани.

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Стрельба в школе в Казани.

Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса - четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты", - сказал глава региона, отметив, что один из стрелявших задержан.

Также Минниханов написал в Instagram, что держит ситуацию на личном контроле.

По данным пресс-службы президента Татарстана, жертвами стрельбы стали восемь человек. Среди погибших одна учительница.

В пресс-службе добавили, что в здании школы сейчас безопасно. "Рустам Минниханов обошел школу", - добавил собеседник агентства.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани. Онлайн
Погибли восемь человек
Стрельба в школе в Казани.
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