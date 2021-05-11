Минниханов: при стрельбе в школе в Казани погибли семь детей

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов подтвердил гибель семерых детей в результате стрельбы в школе № 175 Казани.

Стрельба в школе в Казани.

Стрельба в школе в Казани. Онлайн

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Об этом глава региона сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса - четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты", - сказал глава региона, отметив, что один из стрелявших задержан.

Также Минниханов написал в Instagram, что держит ситуацию на личном контроле.

По данным пресс-службы президента Татарстана, жертвами стрельбы стали восемь человек. Среди погибших одна учительница.

В пресс-службе добавили, что в здании школы сейчас безопасно. "Рустам Минниханов обошел школу", - добавил собеседник агентства.