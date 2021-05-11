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Стрельба в школе в Казани
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Власти Татарстана сообщили о восьми погибших при стрельбе в казанской школе

Еще 20 человек получили травмы, заявили в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Восемь человек погибли, 20 пострадали в результате стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.

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Стрельба в школе в Казани.

"Погибших восемь, пострадавших 20", - отметили в пресс-службе, уточнив, что среди погибших одна учительница. 

Ранее Минниханов сообщил, что жертвами стрелка стали семь детей.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них задержали. Второй напавший на школу, по данным источника в экстренных службах, ликвидирован.

В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введен режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены. Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи.

В информационной системе электронного образования Республики Татарстан сообщается, что МБОУ "Гимназия № 175" находится на улице Файзи в Советском районе Казани. В учреждении обучаются 1 049 человек, работают 57 педагогов, гимназия была основана в 2006 году.

 

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани. Онлайн
Погибли восемь человек
Стрельба в школе в Казани.
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