Дело в отношении владельца автобуса возбудили в Пензе после ДТП с фурой

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Пензенской области в отношении предпринимателя после ДТП с фурой и автобусом, в результате которого погибла девушка и пострадали восемь человек. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, индивидуальный предприниматель Бессоновского района оказывал услугу по перевозке пассажиров по маршруту Пенза-1 - село Кижеватово пассажирским автобусом ПАЗ. Автобусом управлял мужчина 1978 года рождения. Следователи изъяли документацию.

ДТП произошло 10 мая в 20:30 мск на 350-м км федеральной трассы "Урал", фура въехала в автобус, из которого выходили пассажиры. В результате погибла девочка 2005 года рождения, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Проверку также проводит областная прокуратура.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении водителя фуры, который, по предварительной информации, не справился с управлением. Его задержали.