Следствие назначит напавшему на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Следствие назначит 19-летнему Ильназу Галявиеву, который задержан по подозрению в нападении на школу №175 в Казани, психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Галявиеву будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для установления психологических особенностей и мотивы его действий. Известно, что после убийства учеников и учителей Галявиев собирался покончить с собой, но сотрудники правоохранительных органов задержали его, и не дали этого сделать", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, незадолго до ЧП Галявиев создал аккаунт в Telegram, в котором описал, что собирается напасть на школу и уничтожить максимальное количество тех, кто там находится.

По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), во вторник около 09:30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим.