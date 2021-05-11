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Стрельба в школе в Казани

Шесть детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, находятся в реанимации

Всего, по данным Минздрава региона, в больницы доставили 21 человека
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. В больницы после ЧП в школе в Казани доставили 21 человека, из них шесть детей находятся в реанимации, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Татарстана.

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"В ДРКБ доставлено 18 детей, из них шесть в реанимации, в РКБ - одна женщина, ГКБ №7 - два человека. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови", - сказали в Минздраве.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, во вторник два человека устроили стрельбу в школе №175 в Казани из огнестрельного оружия. Одного из них задержали. Второй напавший на школу, по данным источника в экстренных службах, ликвидирован.

В МВД РФ сообщили, что после стрельбы в школе введен режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены. Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи.

В информационной системе электронного образования Республики Татарстан сообщается, что МБОУ "Гимназия №175" находится на улице Файзи в Советском районе Казани. В учреждении обучаются 1 049 человек, работает 57 педагогов, гимназия была основана в 2006 году.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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