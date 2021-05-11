Уголовное дело возбудили в Кировской области в отношении матери, избивавшей дочерей

ТАСС, 11 мая. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кирово-Чепецка Кировской области, подозреваемой в истязании дочерей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, с ноября 2020 года по март 2021-го 38-летняя жительница Кирово-Чепецка систематически наносила побои дочерям двух и четырех лет. Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.