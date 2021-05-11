КАЗАНЬ, 11 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура после стрельбы в школе в Казани, сообщила журналистам во вторник руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура", - сообщила Галимова.

По последним данным, восемь человек погибли, 20 пострадали в результате стрельбы в школе в Казани. В МВД России сообщили, что после стрельбы в школе введен режим КТО. Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены. Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи.

Ранее власти назвали фейковой информацию о стрельбе и взрывах в других школах Казани.

Кроме того, власти назвали не соответствующей действительности информацию о списках и состоянии здоровья пострадавших детей, которые также стали публиковаться в соцсетях. "Тиражируемая информация в соцсетях со списками и состоянием здоровья пострадавших детей не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе президента Татарстана.