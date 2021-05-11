Напавший на школу в Казани действовал в одиночку

ТАСС, 11 мая. Открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, данные о двух нападавших не соответствуют действительности.

Стрельба в школе в Казани.

Стрельба в школе в Казани. Онлайн

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Об этом во вторник сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Нападавший [был] один, данные о двух [нападавших] недействительны", - говорится в сообщении.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), около 09:30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших во время стрельбы в казанской школе, а также оказать содействие родственникам погибших.