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Стрельба в школе в Казани
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Напавший на школу в Казани действовал в одиночку

Информация о двух нападавших не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе президента Татарстана
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 11 мая. Открывший стрельбу в школе в Казани действовал в одиночку, данные о двух нападавших не соответствуют действительности.

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Стрельба в школе в Казани.

Об этом во вторник сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Нападавший [был] один, данные о двух [нападавших] недействительны", - говорится в сообщении.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), около 09:30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших во время стрельбы в казанской школе, а также оказать содействие родственникам погибших.

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РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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