Мурашко и Кравцов вылетают в Казань

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Руководители Минздрава и Минпросвещения РФ Михаил Мурашко и Сергей Кравцов на самолете МЧС с медиками и психологами вылетают в Казань, где при стрельбе в школе погибли дети. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В разговоре [Путина] с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным и [вице-премьером Татьяной] Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко", - сказал представитель Кремля.