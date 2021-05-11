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Стрельба в школе в Казани
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Мурашко и Кравцов вылетают в Казань

Вместе с главами Минздрава и Минпросвещения в Татарстан вылетают медики и психологи
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Руководители Минздрава и Минпросвещения РФ Михаил Мурашко и Сергей Кравцов на самолете МЧС с медиками и психологами вылетают в Казань, где при стрельбе в школе погибли дети. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В разговоре [Путина] с [премьер-министром Михаилом] Мишустиным и [вице-премьером Татьяной] Голиковой было принято решение, что на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко", - сказал представитель Кремля.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичКравцов, Сергей СергеевичРоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани. Онлайн
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Стрельба в школе в Казани.
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