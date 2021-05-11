Источник: оружие стрелявшего обнаружили в гимназии в Казани

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур обнаружили в гимназии в Казани оружие устроившего стрельбу. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"В гимназии найдено его гладкоствольное ружье. Молодой человек получил на него разрешение несколько недель назад, в конце апреля", - сказал источник.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), около 09:30 в Казани вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция. Ранее источник сообщил, что нападавший - бывший ученик этой школы, он задержан. Оружие он приобрел в установленном законом порядке.

Занятия второй смены во всех школах города, по данным властей, отменены. Главное управление МЧС России по Татарстану открыло телефон горячей линии для оказания психологической помощи.

В информационной системе электронного образования Республики Татарстан сообщается, что МБОУ "Гимназия №175" находится на улице Файзи в Советском районе Казани. В учреждении обучаются 1 049 человек, работают 57 педагогов, гимназия была основана в 2006 году.